"Наибольшая волна со времен Второй мировой": сколько украинцев стали беженцами из-за войны

Денежный вклад Германии в поддержку беженцев является вторым после США

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине многим нашим гражданам пришлось выехать за границу. В Организации Объединенных Наций (ООН) рассказали насколько большой была волна украинских беженцев в 2022 году.

Как пишет издание Радио Свобода, ссылаясь на данные ООН, война в Украине повлекла за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

"Более 7,9 миллионов человек покинули страну, а еще 5,9 миллионов являются внутренне перемещенными лицами", – заявила представитель УВКБ ООН в Германии Катарина Лампп.

Общая цифра беженцев составляет почти 14 миллионов граждан — больше трети от общего населения страны, которое составляет примерно 41 миллион.

Лампп отметила, что взнос Германии в размере более 500 миллионов долларов в поддержку беженцев является вторым после вклада Соединенных Штатов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько украинских беженцев хотят остаться в Германии навсегда, а сколько — вернуться.

Также мы сообщали о том, что беженцы могут лишиться счетов в банках Украины. Нардепы намерены внести изменения в законодательство, которые грозят миллионам украинцев лишением банковских карточек.