"Найбільша хвиля з часів Другої світової": скільки українців стали біженцями через війну

Грошовий внесок Німеччини на підтримку біженців є другим після США

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні багатьом нашим громадянам довелося виїхати за кордон. В Організації Об’єднаних Націй (ООН) розповіли, наскільки великою була хвиля українських біженців у 2022 році.

Як пише видання Радіо Свобода, посилаючись на дані ООН, війна в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни.

"Понад 7,9 мільйонів людей залишили країну, а ще 5,9 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами ", — заявила представник УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лампп.

Загальна цифра біженців становить майже 14 мільйонів громадян — понад третину загального населення країни, яке становить приблизно 41 мільйон.

Лампп зазначила, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 мільйонів доларів на підтримку біженців другий після внеску Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українських біженців хочуть залишитися в Німеччині назавжди, а скільки — повернутися.

Також ми повідомляли про те, що біженці можуть втратити рахунки в банках України. Нардепи мають намір внести зміни до законодавства, які загрожують мільйонам українців позбавленням банківських карток.