Як українцям оформити пенсію за кордоном: проста інструкція

Пенсію можна оформити не виходячи з дому

З початком повномасштабного російського вторгнення багато українців були змушені шукати притулок за кордоном, а деякі з них, перебуваючи за межами України, досягли пенсійного віку.

У Міністерстві реінтеграції пояснили, що цим людям необов’язково повертатися додому, щоб оформити отримання пенсій, оскільки це можна зробити в онлайн-режимі.

Для цього потрібно скористатися послугами вебпорталу Пенсійного фонду для надання електронних послуг і вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", а потім ознайомитися з інформацією на екрані і натиснути кнопку вхід.

Сайт попросить виконати вхід до системи, для чого знадобиться мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Потім доведеться виконати такі кроки:

у розділі "Про пенсійне забезпечення" виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Погодьтеся на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви. Далі виберіть "Продовжити" та вид пенсії, наприклад "Пенсія за віком";

заповніть анкету та погодьтеся на передачу та обробку своїх персональних даних;

прикріпіть скан-копії документів, список яких буде наведено перед формуванням заяви.

Після завершення оформлення на екрані з’явиться повна форма заяви, яку можна відредагувати. Після натискання на кнопку "Підписати та відправити до ПФУ" процедуру призначення пенсії можна вважати завершеною.

Як повідомлялося раніше, українцям, які перебувають на окупованих територіях, спростили видачу пенсій. Якщо їхній страховий стаж досяг необхідного розміру, то виплати їм призначають автоматично.