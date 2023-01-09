Пенсіонери можуть втратити частину виплат: як цього уникнути

Працевлаштованим пенсіонерам не неналежні надбавки до соціальних виплат

Пенсіонерів, які мали переплату пенсій, можуть позбавити частини виплат. Основною причиною переплат назвали несвоєчасне повідомлення ПФУ про працевлаштування.

Про це повідомили на порталі "На пенсії" і додали, що переплатою пенсії вважається сума, виплачена понад норму. Виникає вона з різних причин та враховується разом із надбавками, сумами індексацій, підвищень та інших доплат.

Найчастіше переплата виникає, коли пенсіонер невчасно сповіщає Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Якщо пенсіонер має офіційну роботу, то перерахунок при підвищенні розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не передбачений. Також на час роботи пенсіонеру не передбачені доплати за наднормативний страховий стаж.

Крім того, якщо у непрацюючого пенсіонера на утриманні є діти до 18 років, то йому належить надбавка до виплат у розмірі 150 гривень. Коли пенсіонер виходить на роботу, то доплата припиняється.

Щоразу при призначенні чи перерахунку пенсії українців попереджають, що у разі виходу на роботу потрібно повідомити ПФУ. На це дається 10 днів із моменту працевлаштування. Але навіть якщо пенсіонер не повідомить про це, то рано чи пізно ПФУ все одно дізнається, адже систематично проводяться звірки даних із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб – підприємців та перевіряється факт працевлаштування.

Коли факт працевлаштування пенсіонера стає явним, то ПФУ вираховує з його пенсії всі надбавки, які не належать працюючим особам. Це означає, що наступного місяця пенсіонер отримає набагато менше виплат, аніж йому належить.

Щоб уникнути відрахувань з пенсії, які виникають внаслідок переплат, пенсіонерам радять уважніше ставитися до своїх обов’язків і знати, що надміру отримані кошти рано чи пізно доведеться повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, пенсії у 2023 році піднімуть. Уряд навесні має намір провести індексацію виплат.