Пенсионеры могут лишиться части выплат: как этого избежать

Трудоустроенным пенсионерам неположены надбавки к социальным выплатам

Пенсионеров, у которых возникла переплата пенсий, могут лишить части выплат. Основной причиной переплат назвали несвоевременное уведомление ПФУ о трудоустройстве.

Об этом сообщили на портале "На пенсии" и добавили, что переплатой пенсии считается сумма, выплаченная сверх положенной нормы. Возникает она по разным причинам и учитывается вместе с надбавками, суммами индексаций, повышений и других доплат.

Чаще всего переплата возникает, когда пенсионер невовремя сообщает в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Если у пенсионера есть официальная работа, то перерасчет при повышении размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, не предусмотрен. Также на время работы пенсионеру не предусмотрены доплаты за сверхнормативный страховой стаж.

Кроме того, если у неработающего пенсионера на содержании есть дети до 18 лет, то ему положена прибавка к выплатам в размере 150 гривен. Когда пенсионер выходит на работу, то доплата прекращается.

Каждый раз при назначении или перерасчете пенсии украинцев предупреждают, что в случае выхода на работу, нужно сообщить в ПФУ. На это дается 10 дней с момента трудоустройства. Но даже если пенсионер не сообщит об этом, то рано или поздно ПФУ все равно узнает, ведь систематически проводятся сверки данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц — предпринимателей и проверяется факт трудоустройства.

Когда факт трудоустройства пенсионера становится явным, то ПФУ высчитывает с его пенсии все надбавки, которые не положены работающим лицам. Это значит, что в следующем месяце пенсионер получит намного меньше выплат, нежели ему полагается.

Чтобы избежать отчислений из пенсии, которые возникают в следствии переплат, пенсионерам советуют внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что чрезмерно полученные средства рано или поздно придется вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, пенсии в 2023 году поднимут. Правительство весной намерено провести индексацию выплат.