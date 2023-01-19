Что делать, если перестала приходить пенсия на карту: простая инструкция

Пенсионерам нужно пользоваться своей пенсионной картой хотя бы раз в шесть месяцев

Пенсии в Украине, которые выплачиваются на банковскую карту, могут быть автоматически "заморожены". Это происходит, если пенсионер не проводит никаких транзакций по своему банковскому счету более шести месяцев. Однако можно без проблем возобновить выплаты.

"Телеграф" рассказывает, как снова получать пенсию на карту, если начисление было прекращено. Сделать это онлайн, к сожалению, нельзя. Для восстановления выплат необходимо личное присутствие пенсионера в отделении Пенсионного фонда.

Чтобы возобновить выплаты пенсии на карту следуйте простой инструкции:

Прийти в любое отделение Пенсионного фонда Украины.

Подтвердить свою личность с помощью документа.

Ожидать, пока специалисты Пенсионного фонда проведут проверку данных (это занимает около 10 дней с дня обращения).

Как только в ПФУ завершат процедуру, выплата пенсии на банковскую карту продолжится. Кроме того, пенсионер сможет дополучить средства, которые для него предусмотрены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой пакет документов необходим для выхода на пенсию в Украине. Сведения можно сообщить в любой сервисный центр вне зависимости от места прописки. Также есть возможность подать заявление о назначении пенсии онлайн. Подробную инструкцию для оформления пенсии не выходя из дома мы давали в материале ранее.