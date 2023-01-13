Выход на пенсию: какие документы нужно собрать для назначения выплат

Что нужно украинцам для выхода на пенсию

Даже во время полномасштабного российского вторжения, украинцам продолжают платить пенсии и другие социальные выплаты, а некоторые жители нашей страны достигли пенсионного возраста уже во время войны. Для того чтобы получать выплаты, им необходимо обратиться в Пенсионный фонд с рядом документов.

Как сообщает издание "На пенсии", в ПФУ разрешили украинцам обращаться за назначением пенсии в любое время после достижения необходимого возраста.

При этом если обращение было подано в течение трех месяцев после этого, то выплаты назначат с момента достижения пенсионного возраста, в противном случае датой начала выплат будет считаться дата подачи заявления.

Кроме того, стоит отметить, что обслуживание граждан выполняется по экстерриториальному принципу. То есть, приносить документы можно в любой сервисный центр вне зависимости от места прописки. Список этих центров можно найти по ссылке.

Какие документы необходимы для выхода на пенсию

Обращаясь к ПФУ, гражданину необходимо взять с собой:

паспорт и идентификационный код;

документы об имеющемся страховом стаже (диплом об образовании, трудовую книжку, военный билет и т.д.);

справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (при желании);

реквизиты банковского счета (в случае, если выбран вариант получения пенсии на карту).

Стоит отметить, что заявление о назначении пенсии можно подать и онлайн. Ранее "Телеграф" писал о том, как это можно сделать.