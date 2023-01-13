Вихід на пенсію: які документи слід зібрати для призначення виплат
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Що потрібно українцям для виходу на пенсію
Навіть під час повномасштабного російського вторгнення українцям продовжують платити пенсії та інші соціальні виплати, а деякі жителі нашої країни досягли пенсійного віку вже під час війни. Для того, щоб отримувати виплати, їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду з низкою документів.
Як повідомляє видання "На пенсії", у ПФУ дозволили українцям звертатися за призначенням пенсії у будь-який час після досягнення необхідного віку.
При цьому якщо звернення було подано протягом трьох місяців після цього, то виплати призначать з моменту досягнення пенсійного віку, інакше датою початку виплат вважатиметься дата подання заяви.
Крім того, слід зазначити, що обслуговування громадян виконується за екстериторіальним принципом. Тобто приносити документи можна в будь-який сервісний центр незалежно від місця прописки. Список цих центрів можна знайти за посиланням.
Які документи необхідні для виходу на пенсію
Звертаючись до ПФУ, громадянину необхідно взяти із собою:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- документи про наявний страховий стаж (диплом про освіту, трудову книжку, військовий квиток тощо);
- довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (у разі, якщо вибрано варіант отримання пенсії на картку).
Варто зазначити, що заяву про призначення пенсії можна подати й онлайн. Раніше "Телеграф" писав про те, як це можна зробити.