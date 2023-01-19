Що робити, якщо перестала приходити пенсія на карту: проста інструкція

Пенсіонерам потрібно користуватися своєю пенсійною карткою хоча б раз на шість місяців

Пенсії в Україні, які виплачуються на банківську картку, можуть бути автоматично "заморожені". Це відбувається, якщо пенсіонер не проводить жодних транзакцій за своїм банківським рахунком понад шість місяців. Однак можна без проблем відновити виплати.

"Телеграф" розповідає, як знову отримувати пенсію на картку, якщо нарахування було припинено. Зробити це онлайн, на жаль, не можна. Для відновлення виплат потрібна особиста присутність пенсіонера у відділенні Пенсійного фонду.

Щоб відновити виплати пенсії на карту, дотримуйтесь простої інструкції:

Прийти до будь-якого відділення Пенсійного фонду України.

Підтвердити особистість за допомогою документа.

Очікувати, доки фахівці Пенсійного фонду проведуть перевірку даних (це займає близько 10 днів з дня звернення).

Щойно у ПФУ завершать процедуру, виплата пенсії на банківську картку продовжиться. Крім того, пенсіонер зможе доотримати кошти, які для нього передбачені.

Раніше "Телеграф" розповідав, який пакет документів потрібний для виходу на пенсію в Україні. Відомості можна повідомити до будь-якого сервісного центру незалежно від місця прописки. Також є можливість подати заяву про призначення пенсії онлайн. Детальну інструкцію для оформлення пенсії, не виходячи з дому, ми давали в матеріалі раніше.