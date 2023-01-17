Пенсіонерам припиняють виплату на картку: у Мінсоцполітики розповіли, як цього уникнути

Щоб не позбутися виплат, потрібно прийти до ПФУ та підтвердити свою особу

Пенсіонери в Україні можуть більше не отримувати виплати пенсій на картку. Якщо протягом півроку вони не користуватимуться своїм банківським рахунком, виплати припиняються автоматично.

Про це нагадали у Мінсоцполітики. Там же українцям розповіли, що виплату пенсій легко відновити.

Якщо громадянин України, який отримує пенсію, не користувався своїм банківським рахунком понад півроку, то нарахування пенсій припиняється автоматичним. Щоб цього уникнути, хоча б раз за шість місяців необхідно здійснити транзакцію карткою, на яку нараховується пенсію. Це може бути все, що завгодно: поповнення мобільного рахунку, покупка в магазині, оплата банківських послуг тощо.

Як відновити виплати

Якщо пенсіонер все ж таки не користувався карткою більше 6 місяців і йому припинили платити пенсію, то відновити її можна. Більше того, пенсіонер зможе доотримати належні кошти. Щоб це зробити, треба з’явитися до Пенсійного фонду та підтвердити особу. Протягом 10 днів із моменту звернення виплати знову почнуть нараховувати.

"Якщо пенсіонер з’являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", — повідомила заступник голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пенсіонерам належить надбавка до пенсії. Отримати її можна при досягненні 70-річного віку.