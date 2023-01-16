Пенсіонерам належить надбавка до пенсії: у ПФУ назвали умову та суму

Надбавка враховується заздалегідь та виплачується одразу після дня народження пенсіонера

Пенсіонери в Україні мають право на компенсаційну доплату до пенсії. Можлива вона по досягненню 70-річного віку.

Про те, як нараховують доплату, докладно розповіли у ПФУ. Фахівці щомісяця проводять перерахунок пенсій з огляду на надбавки та інші пільги.

До Пенсійного фонду звернулася жінка, якій виповнилося 70 років 6 січня 2023 року. Пенсію вона отримує щомісяця 17 числа і її цікавило питання, чи отримає у січні вона пенсію вже із збільшенням 300 гривень.

У ПФУ відповіли, що відомості про виплату пенсій на наступний місяць готують заздалегідь. Перед цим фахівці перераховують розмір виплат на наступний виплатний період, який триває з 4 по 25 число.

"Відповідно, щомісячно, перед початком нарахування, здійснюються всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема, у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років. Тому у січні ви отримаєте пенсійну виплату з урахуванням компенсації встановленої з дати досягнення віку 70 років, тобто у вашому випадку з 6 січня", — пояснили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українцям оформити пенсію за кордоном. Зробити це можна на порталі Пенсійного фонду онлайн.