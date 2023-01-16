Пенсионерам положена прибавка к пенсии: в ПФУ назвали условие и сумму

Надбавка учитывается заранее и выплачивается сразу после дня рождения пенсионера

Пенсионеры в Украине имеют право на компенсационную доплату к пенсии. Возможна она по достижению 70-летнего возраста.

О том, как начисляют доплату, подробно рассказали в ПФУ. Специалисты ежемесячно проводят перерасчет пенсий, учитывая надбавки и прочие льготы.

В Пенсионный фонд обратилась женщина, которой исполнилось 70 лет 6 января 2023 года. Пенсию она получает каждый месяц 17 числа и ее интересовал вопрос, получит ли в январе она пенсию уже с прибавкой 300 гривен.

В ПФУ ответили, что сведения о выплате пенсий на следующий месяц готовят заранее. Перед этим специалисты пересчитывают размер выплат на следующий выплатный период, который длится с 4 по 25 число.

"Соответственно, ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, достигшим 70 лет. Поэтому в январе вы получите пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения возраста 70 лет, то есть в вашем случае с 6 января", — объяснили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцам оформить пенсию за границей. Сделать это можно на портале Пенсионного фонда в режиме онлайн.