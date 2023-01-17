Пенсионерам прекращают выплату на карту: в Минсоцполитики рассказали, как этого избежать

Чтобы не лишиться выплат, нужно прийти в ПФУ и подтвердить свою личность

Пенсионеры в Украине могут больше не получать выплату пенсий на карту. Если в течение полугода они не будут пользоваться своим банковским счетом, то выплаты прекращаются автоматически.

Об этом напомнили в Минсоцполитики. Там же украинцам рассказали, что выплату пенсий легко восстановить.

Если гражданин Украины, который получает пенсию, не пользовался своим банковским счетом больше полугода, то начисление пенсий прекращается автоматический. Чтобы этого избежать, то хотя бы раз за шесть месяцев необходимо осуществить транзакцию картой, на которую начисляется пенсию. Это может быть все, что угодно: пополнение мобильного счета, покупка в магазине, оплата банковских услуг и так далее.

Как возобновить выплаты

Если пенсионер все же не пользовался картой больше 6 месяцев и ему прекратили платить пенсию, то восстановить ее можно. Более того, пенсионер сможет дополучить положенные средства. Чтобы это сделать, нужно явиться в Пенсионный фонд и подтвердить личность. В течение 10 дней с момента обращения выплаты снова начнут начислять.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", — сообщила заместитель председателя Минсоцполитики Дарья Марчак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пенсионерам положена прибавка к пенсии. Получить ее можно при достижении 70-летнего возраста.