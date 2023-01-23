Українські пенсіонери зможуть отримувати "благодійні" пенсії: що це таке

Документ поки що перебуває на стадії обговорення

В Україні розробляють проект Порядку оплати благодійних пожертв з подальшою їх виплатою пенсіонерам.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний документ уже було передано на обговорення до Федерації профспілок України (ФПУ). Він передбачає, що пенсіонер зможе отримати 70% усієї суми.

У документі зазначено, що це пожертвування може бути як персоналізованими, так і знеособленими.

Якщо юридична особа вносить знеособлений благодійний платіж, то кошти потраплять до "спільного котла" і надалі будуть розподілені Пенсійним фондом на виплати пенсіонерам.

У разі внесення персоналізованого внеску зазначений пенсіонер отримає 70% суми платежу, а решту 30 буде направлено на виплати решті.

Після отримання персоналізованого платежу ПФУ включить їх до документів для виплати пенсіонеру не пізніше ніж через один місяць після їх надходження. Вони будуть виплачені пенсіонеру у дату виплати пенсії.

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