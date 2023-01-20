Некоторым пенсионерам в Украине начислят доплаты: кто и сколько может получить

Названы условия для получения доплаты к пенсии

В Украине пенсионеры по достижению определённого возраста имеют право на компенсационную доплату к своим выплатам. Её сумма составляет 300 гривен.

О том, как и кто её может получить рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Отвечая на вопрос украинки, который звучит следующим образом — "6 января мне исполнилось 70 лет, пенсию получаю 17 числа. Получу ли я в этом месяце доплату к пенсии в размере 300 гривен в полном объеме?", в ПФУ объяснили, что оплату в размере 300 гривен могут получить пенсионеры, которым исполнилось 70 лет.

При этом отмечается, что сделать это можно не сразу. Соответственно, в данном случае, свою компенсационную доплату к пенсии она получит с 6 января.

"Сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее – к началу выплатного периода, продолжающегося с 4 по 25 число каждого месяца. Соответственно, ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 грн пенсионерам, достигшим 70 лет", — объяснили в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать украинцам, если перестала приходить пенсия на карту.

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