Деяким пенсіонерам в Україні нарахують доплати: хто та скільки може отримати

Названо умови для отримання доплати до пенсії

В Україні пенсіонери щодо досягнення певного віку мають право на компенсаційну доплату до своїх виплат. Її сума складає 300 гривень.

Про те, як і хто її може отримати, розповіли в Пенсійному фонді України.

Відповідаючи на запитання українки, яке звучить наступним чином — "6 січня мені виповнилося 70 років, пенсію отримую 17 числа. Чи отримаю я цього місяця доплату до пенсії у розмірі 300 гривень у повному обсязі?", у ПФУ пояснили, що оплату у розмірі 300 гривень можуть отримати пенсіонери, яким виповнилось 70 років.

При цьому наголошується, що зробити це можна не одразу. Відповідно, у цьому випадку свою компенсаційну доплату до пенсії вона отримає з 6 січня.

"Відомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь — до початку виплатного періоду, що триває з 4 по 25 число кожного місяця. Відповідно, щомісяця, перед початком нарахування, провадяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема, у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 грн пенсіонерам, які досягли 70 років", — пояснили у Пенсійному фонді.

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