Як перевести пенсію на банківську картку: інструкція від ПФУ

Подати заяву на переведення пенсії можна трьома способами

Українські пенсіонери отримують свої виплати щомісяця у відділеннях "Укрпошти" чи через банк. Однак що робити, якщо громадянин хоче перейти з одного виду видачі виплат на інший. У Пенсійному Фонді пояснили, як перевести пенсію на банківську картку.

У прес-службі ПФУ повідомляють, що для отримання пенсійних виплат на банківський рахунок необхідно буде написати заяву до Пенсійного фонду або банку. Це передбачено ухвалою Кабміну від 30.08.1999 № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках". При цьому у заяві громадянинові потрібно вказати номер банківського рахунку.

Подати заяву можна трьома способами:

особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації;

через веб-портал електронних послуг ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

через банк, де оформлена карта. У ПФУ наголосили, що засвідчивши особу заявника, банківська установа передає заяви до органу ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розробляють проект Порядку оплати благодійних пожертв з подальшою їхньою виплатою пенсіонерам.

Також ми повідомляли, що деякі українські пенсіонери можуть отримувати доплати до своїх виплат.