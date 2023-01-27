Рекордное увеличение пенсий: чего ждать пенсионерам в 2023 году

В 2023 году пройдет самая большая индексация пенсий за последние годы

Несмотря на то, что из-за войны в 2023 году украинцам пенсии повышать не будут, однако власти решили все же оставить мартовскую индексацию, которая, как ожидается, станет одной из самых больших за последние годы.

Как сообщает GSMinfo, дело в том, что размер прибавки к выплатам после индексации зависит от инфляции, а поскольку в этом году она подпрыгнула на около 35%, то и перерасчет пенсий должен быть соответствующим.

Процент, на который поднимутся выплаты, официально озвучат позже, так как темпы роста инфляции за 2022 год пока названы не были.

Впрочем, издание указывает, что некоторые прогнозы уже появились, а исходя из цифр, которые уже имеются в открытом доступе, можно предположить, что индекс будет на уровне 24% процентов и такой цифры в Украине еще не было.

Тем не менее индексация имеет много составляющих и подводных камней, а потому существенное увеличение выплат почувствуют не все. Например, перерасчет проводится лишь относительно расчетной пенсии, а не фактической.

Это значит, что если человек получал 2600 грн пенсии, из которой расчетная 2050 гривен, а остальное это надбавки, то индексация будет рассчитываться от суммы в 2050 гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине разрабатывают проект Порядка оплаты благотворительных пожертвований с дальнейшей их выплатой пенсионерам.