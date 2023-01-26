Работающие пенсионеры получают выплаты больше неработающих: в ПФУ назвали сумму

Большая часть пенсионеров получают выплаты, которые положены им по возрасту

Пенсия у работающих пенсионеров больше, чем у неработающих. На сегодняшний день вынуждены продолжать работу почти 3 млн украинских мужчин и женщин пенсионного возраста.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде. Разница в пенсионных выплатах составляет около 200 гривен.

По состоянию на начало 2023 года в Украине проживает 10,7 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек вынуждены продолжать работать после выхода на пенсию. Неработающие пенсионеры получают в среднем 4622 гривны, а работающие — 4 837 гривен в месяц.

Большая часть украинских пенсионеров, а именно 74%, получают пенсию потому, что достигли минимального пенсионного возраста (60 лет). Еще 14% украинцев получают пенсии по инвалидности, и лишь 5% — за выслугу лет.

Среднюю пенсию в размере 4622 гривен получают далеко не все пенсионеры. Большинство получают выплаты в размере до 3 тысяч гривен (38%), а до 4 тысяч гривен получает только 24% пенсионеров. Максимальные пенсионные выплаты — 10 тысяч гривен получают в среднем 7,2% пенсионеров, хотя еще в 2021 году это количество было почти в половину меньше — 4,7%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как пенсионеры могут получить доплаты к пенсии. Сумма надбавки составляет 300 гривен.