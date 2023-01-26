Пенсіонери, що працюють, отримують виплати більше непрацюючих: у ПФУ назвали суму

Більшість пенсіонерів отримують виплати, які вони мають за віком

Пенсія у пенсіонерів, що працюють, більше, ніж у непрацюючих. На сьогоднішній день змушені продовжувати роботу майже 3 млн. українських чоловіків і жінок пенсійного віку.

Про це розповіли у Пенсійному фонді. Різниця у пенсійних виплатах становить близько 200 гривень.

Станом на початок 2023 року в Україні проживає 10,7 млн. пенсіонерів, з них 2,7 млн. людей змушені продовжувати працювати після виходу на пенсію. Непрацюючі пенсіонери отримують у середньому 4622 гривні, а працюючі — 4837 гривень на місяць.

Більшість українських пенсіонерів, а саме 74%, отримують пенсію тому, що досягли мінімального пенсійного віку (60 років). Ще 14% українців отримують пенсії з інвалідності, і лише 5% — за вислугу років.

Середню пенсію у розмірі 4622 гривень одержують далеко не всі пенсіонери. Більшість одержують виплати у розмірі до 3 тисяч гривень (38%), а до 4 тисяч гривень отримує лише 24% пенсіонерів. Максимальні пенсійні виплати — 10 тисяч гривень отримують у середньому 7,2% пенсіонерів, хоча ще 2021 року ця кількість була майже наполовину меншою — 4,7%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як пенсіонери можуть отримати доплати до пенсії. Сума надбавки складає 300 гривень.