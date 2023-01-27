Рекордне збільшення пенсій: чого чекати пенсіонерам у 2023 році

2023 року пройде найбільша індексація пенсій за останні роки

Попри те, що через війну 2023 року українцям пенсії не підвищуватимуть, проте влада вирішила все ж таки залишити березневу індексацію, яка, як очікується, стане однією з найбільших за останні роки.

Як повідомляє GSMinfo, річ у тому, що розмір збільшення виплат після індексації залежить від інфляції, а оскільки цього року вона підстрибнула на близько 35%, то і перерахунок пенсій має бути відповідним.

Відсоток, на який піднімуться виплати, офіційно озвучать пізніше, оскільки темпи зростання інфляції за 2022 рік поки що названі не були.

Втім, видання зазначає, що деякі прогнози вже з’явилися, а виходячи з цифр, які вже є у відкритому доступі, можна припустити, що індекс буде на рівні 24% і такої цифри в Україні ще не було.

Проте індексація має багато складових та підводних каменів, а тому суттєве збільшення виплат відчують не всі. Наприклад, перерахунок проводиться лише щодо розрахункової пенсії, а чи не фактичної.

Це означає, що якщо людина отримувала 2600 грн пенсії, з якої розрахункова 2050 гривень, а решта – це надбавки, то індексація розраховуватиметься від суми 2050 гривень.

Як повідомлялося раніше, в Україні розробляють проєкт Порядку оплати благодійних пожертв з подальшою їх виплатою пенсіонерам.