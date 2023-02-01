С 1 февраля часть украинцев получит больше денег, но есть нюанс

Распоряжаться этими деньгами можно будет ограниченно

С 1 февраля украинцы, имеющие право государственную помощь по оплате коммунальных услуг, получат субсидии на руки наличными, тогда как раньше эти средства в безналичном виде государство перечисляло поставщикам услуг.

Уже с февраля полагающиеся им выплаты и субсидии на ЖКУ будут перечислять либо в банк, либо на "Укрпочту". Так, если получатель субсидии — пенсионер и не открыл счет в банке, выплаты ему будут осуществлять через почтовое отделение в один день с получением пенсии.

Если у получателя субсидии есть счет в банке, средства будут перечислять туда. При его отсутствии — деньги пойдут в "Ощадбанк", где можно их получать, открыв счет, или в любом другом банке, куда и будут в дальнейшем поступать деньги.

Предполагается, что полученные средства получатель будет сам направлять на оплату коммунальных услуг, правда, будет ли за этим контроль – неизвестно. Но можно не сомневаться: если не оплачивать коммунальные услуги из получаемых наличными средств, возникнет задолженность и об этом станет известно ПФУ, который отвечает за назначение и выплату субсидий.

Напомним, "Телеграф" писал, что выплата субсидий наличными – не единственное нововведение в жизни украинцев с 1 февраля.