Получать субсидию в банке: как самому перевести выплаты на карту онлайн
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Получатели субсидии через почту могут изменить способ выплаты
В Украине изменили подход к выплате субсидии — теперь ее выплачивают человеку для того, чтобы он самостоятельно оплачивал услуги поставщиков. Пенсионеры-получатели субсидии сохранили возможность получения выплат через "Укрпочту". Но если ситуация изменилась и нужно получать выплаты через банк — есть процедура перевода выплат.
Сделать это можно на портале Пенсионного фонда. В таком случае обращаться в инстанцию лично нет потребности.
Как перевести выплату субсидии в банк:
Для начала нужно войти в личный кабинет на портале. Сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Найти левое боковое меню и выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ".
- Нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать "Заявление на смену способа выплаты жилищной субсидии или льготы".
- Заполнить заявление и прикрепить отсканированные изображения необходимых документов.
- Сформировать и заверить КЭП заявление и отправить ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию можно пересчитать уже после ее назначения. Доступна эта услуга также пенсионерам и некоторым другим категориям граждан.