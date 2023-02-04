Получать субсидию в банке: как самому перевести выплаты на карту онлайн

Получатели субсидии через почту могут изменить способ выплаты

В Украине изменили подход к выплате субсидии — теперь ее выплачивают человеку для того, чтобы он самостоятельно оплачивал услуги поставщиков. Пенсионеры-получатели субсидии сохранили возможность получения выплат через "Укрпочту". Но если ситуация изменилась и нужно получать выплаты через банк — есть процедура перевода выплат.

Сделать это можно на портале Пенсионного фонда. В таком случае обращаться в инстанцию лично нет потребности.

Как перевести выплату субсидии в банк:

Для начала нужно войти в личный кабинет на портале. Сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Найти левое боковое меню и выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ". Нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать "Заявление на смену способа выплаты жилищной субсидии или льготы". Заполнить заявление и прикрепить отсканированные изображения необходимых документов. Сформировать и заверить КЭП заявление и отправить ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию можно пересчитать уже после ее назначения. Доступна эта услуга также пенсионерам и некоторым другим категориям граждан.