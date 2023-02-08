Не тільки зарплата та пенсія: про які доходи треба звітувати для отримання субсидії

В декларації треба вказати щомісячні виплати різного походження

Субсидію в Україні може отримати майже будь-хто з тих, хо витрачає понад 15% доходу родини на оплату комунальних послуг в рамках нормативів. Для того, аби її отримати надсилається заявка та декларація про доходи.

"Телеграф" на основі даних офіційного порталу Києва нагадує, які саме доходи враховуються в документах. Частина виплат не враховується при обчисленні суми субсидії.

Які доходи в декларації потрібно вказати:

зарплата після сплати податку на дохід фізосіб

пенсія

стипендія

соціальні виплати

допомога по безробіттю і страхові виплати від соцстраху

перекази з-за кордону

деякі інші доходи серед яких допомога при народженні (усиновленні) дитини — частина що виплачується щомісяця, допомога особам, які не мають права на пенсію, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Не включають в сукупний дохід родини:

частину допомоги при народженні чи усиновленні дитини, яка виплачується одноразово,

одноразова винагорода з присвоєнням звання "Мати-героїня",

соціальна допомога на дітей сиріт, чи тих, що під опікою

допомога ВПО на проживання,

аліменти,

дотація за молодняк великої рогатої худоби в господарствах фізосіб,

доходи від депозитів,

оплата членам виборчкомісій,

допомога громадських та благодійних організацій,

допомога на поховання тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна подати заявку на отримання субсидії онлайн. Є й ті, хто попри малі доходи претендувати на виплату не може.