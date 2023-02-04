Выплаты беженцам: что делать, если работодатель не выплачивает декретные и больничные

Что делать, если страховые выплаты нельзя получить у работодателя

После начала вторжения россии в Украину множество граждан нашей страны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие области, зачастую при этом теряя работу. Однако государство для них дает возможность получать некоторые социальные выплаты из средств Пенсионного фонда, а не от работодателя.

Как говорится в объяснении Минреинтеграции, если ВПЛ по тем или иным причинам не может получить страховые выплаты от работодателя, то он может обратиться к ПФУ.

При этом переселенцы таким образом могут получить выплаты по:

временной потере трудоспособности (больничные);

беременности и рождению ребенка (декретные);

помощи на похороны, в случае если речь не идет о смерти пенсионеров, безработных или в результате несчастного случая на производстве.

Для этого необходимо обратиться к любому удобному сервисному центру ПФУ и предоставить ряд документов, среди которых:

оригинал и копия украинского паспорта;

оригинал и копию справки о назначении ИНН;

оригинал и копию справки о принятии на учет ВПЛ;

лист нетрудоспособности (в случае, если он есть в бумажном варианте).

Такие же выплаты могут получить и лица, которые не являются ВПЛ, но их работодатель остался на оккупированной территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую помощь могут получить лица, которые потеряли жилье вследствие боевых действий или российских обстрелов.