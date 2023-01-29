Соцпомощь во время войны: что надо сделать переселенцам, чтобы не потерять деньги

Восстановить выплаты можно выполнив несколько простых шагов

После начала вторжения россии в Украину множество граждан нашей страны были вынуждены переехать на новое место жительства в другую область. Естественно, что одним из наиболее актуальных вопросов для них стало возобновление субсидий и других социальных выплат.

Как говорится в материале "Комментариев", после переезда необходимо совершить ряд простых шагов, чтобы выплаты начали приходить по новому месту жительства.

В первую очередь необходимо позвонить в контакт-центр "Укрпочты" (0-800-300-545) и выбрать там раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии". После этого необходимо связаться с сервисным центром ПФУ по новому месту жительства, их список можно найти по ссылке.

В разговоре с оператором необходимо озвучить следующую информацию:

ФИО;

адрес получения выплат до начала вторжения;

паспортные данные;

номер телефона получателя выплат;

способ получения денег — на домашний адрес или в почтовое отделение;

новый адрес доставки (номер почтового отделения или адрес проживания);

В некоторых населенных пунктах, расположенных неподалеку от мест активных боевых действий действует особый порядок выплаты таких средств. В частности если человек получает деньги на банковую карту, то ему не нужно ни к кому обращаться и никуда звонить, средства будут выплачиваться, как и прежде.

Если же гражданин получал выплаты через "Укрпочту", то деньги придется забирать в отделениях "Ощадбанка". Для этого надо взять с собой паспорт и налоговый номер.

Как сообщалось ранее, для украинцев упростят процесс получения денежной помощи от государства. Заявление можно будет подать всего в несколько кликов.