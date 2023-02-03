Деньги на проживание: кто и как в Украине может получить помощь от государства

Выплаты ежемесячного денежного пособия от государства продлены автоматически

Во время полномасштабной войны в Украине многие граждане остались без жилья. Государство продолжает оказывать помощь в виде выплат денежных средств тем, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

В некоторых случаях украинцам отказывают в денежной помощи по причине того, что их дом только поврежден, но не разрушен. Однако как объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, это незаконно.

В этом году выплаты ежемесячного денежного пособия от государства продлены автоматически. Так, 3000 гривен предусмотрены для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен — для остальных лиц.

Право на получение пособия на проживание в 2023 году имеют следующие категории граждан:

лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф;

имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал Дия;

граждане, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате российской агрессии;

украинцы, которые получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий, на которых после 24 февраля 2022 года ведутся боевые действия.

Как получить помощь

Для начисления выплат необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения Дия.

Кроме того, ВПЛ могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на социальные выплаты в размере 3 350 гривен. Для этого нужно будет оформить необходимое заявление.