Части украинцев выплатят по 3350 гривен: кто может рассчитывать на помощь

Данный вид помощи оказывается не более 190 календарных дней

В связи с продолжающейся полномасштабной войной многие украинцы продолжают получать помощь в виде денежных средств от различных организаций или от государства. Граждане, которые лишились части своего заработка из-за остановки или сокращения производства продукции, предоставления услуг или выполнения работ, также могут рассчитывать на выплаты.

Помощь по частичной безработице в размере 3 350 гривен в месяц могут выдавать ФОПам и сотрудникам. Однако причина, повлекшая за собой потерю заработка должна соответствовать необходимым критериям. Об этом сообщается на Facebook-странице Юридического советчика для временно перемещенных лиц.

В каких случаях можно получить помощь:

На выплаты могут рассчитывать ФОПы, у которых сократилась продолжительность рабочего дня на 30%;

Для работников — остановка (сокращение) деятельности должно охватить не менее 20% численности работников, а сокращение рабочего времени и зарплаты составляет — 30%.

В каких случаях нельзя получить выплаты по частичной безработице:

Если работодатель является органом государственной власти, органом местного самоуправления, заведением, учреждением, организацией, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета, фондом социального страхования.

Если работодатель или ФОП находится в процессе прекращения юридического лица, прекращения предпринимательской деятельности, признан в установленном порядке банкротом, в отношении его (нее) возбуждено дело о банкротстве, находится в процессе санации.

Если он отказался от временного перевода на подходящую работу на полный рабочий день (неделю), работает по совместительству, проходит альтернативную (невоенную) службу, находится в простое или отпуске без сохранения зарплаты, имеет приостановленный на период военного положения трудовой договор.

Отмечается, что данный вид помощи оказывается на срок остановки или сокращения деятельности, однако не более чем на 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности. Максимальная сумма выплат — 3 350 гривен в месяц.

Как получить помощь

Работодателю или ФОПу нужно обращаться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности. Заявление должно быть подано не позднее 90 календарных дней с момента остановки или сокращения деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты в виде денежной помощи граждане Украины могут получить от государства или различных международных организаций.