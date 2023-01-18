2000 гривен взрослым и 3000 детям: как получить выплаты от государства в несколько кликов
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Выплаты можно оформить онлайн и офлайн
С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане могут рассчитывать на помощь, как от государства, так и от различных организаций. Одним из вариантов такой помощи является кэш-поддержка от государства для ВПО.
На портале "єДомомога" объяснили, кто и как может получить выплаты в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на людей с инвалидностью и детей.
Кто может рассчитывать на выплаты
Услуга доступна украинцам, переехавшим с территорий, где были или продолжаются боевые действия.
Как оформить выплаты
Онлайн взрослым:
- обновите приложение "Дия" и авторизуйтесь;
- отправьте заявку на получение статуса ВПЛ;
- нажмите кнопку Хочу получать помощь;
- выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если у вас нет такой карты – оформите ее.
Онлайн детям:
- обновите приложение "Дия" и авторизуйтесь;
- зайдите в раздел Услуги и выберите Получить статус ВПЛ;
- укажите свой актуальный адрес;
- подтвердите свое местоположение с помощью геолокации;
- если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавьте его вручную;
- нажмите кнопку Хочу получать помощь;
- выберите карту Поддержка для зачисления средств. Если у вас нет такой карты – оформите ее.
Офлайн:
- Обратитесь в ЦНАП, орган соцзащиты населения или представителей местной власти;
- Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;
- Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в ЦНАПе, в который собираетесь.
Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и т.п.
Напомним, ранее мы писали о том увеличат ли выплаты за рождение ребенка в 2023 году.
Также мы сообщали о том, как и кто может получить 6600 гривен помощи от международной организации Action Against Hunger.