2000 гривен взрослым и 3000 детям: как получить выплаты от государства в несколько кликов

Выплаты можно оформить онлайн и офлайн

С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане могут рассчитывать на помощь, как от государства, так и от различных организаций. Одним из вариантов такой помощи является кэш-поддержка от государства для ВПО.

На портале "єДомомога" объяснили, кто и как может получить выплаты в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на людей с инвалидностью и детей.

Кто может рассчитывать на выплаты

Услуга доступна украинцам, переехавшим с территорий, где были или продолжаются боевые действия.

Как оформить выплаты

Онлайн взрослым:

обновите приложение "Дия" и авторизуйтесь;

отправьте заявку на получение статуса ВПЛ;

нажмите кнопку Хочу получать помощь;

выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если у вас нет такой карты – оформите ее.

Онлайн детям:

обновите приложение "Дия" и авторизуйтесь;

зайдите в раздел Услуги и выберите Получить статус ВПЛ;

укажите свой актуальный адрес;

подтвердите свое местоположение с помощью геолокации;

если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавьте его вручную;

нажмите кнопку Хочу получать помощь;

выберите карту Поддержка для зачисления средств. Если у вас нет такой карты – оформите ее.

Офлайн:

Обратитесь в ЦНАП, орган соцзащиты населения или представителей местной власти;

Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в ЦНАПе, в который собираетесь.

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и т.п.

Напомним, ранее мы писали о том увеличат ли выплаты за рождение ребенка в 2023 году.

Также мы сообщали о том, как и кто может получить 6600 гривен помощи от международной организации Action Against Hunger.