Увеличат ли выплаты за рождение ребенка в 2023 году? Рассказываем, как ее начисляют во время войны

Оформить выплаты можно несколькими способами

При рождении ребенка в Украине родители могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены несмотря на военное время.

На официальном сайте Министерства социальной политики рассказали, как получить кэш-помощь.

Как получить деньги при рождении ребенка

"Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Обратите внимание, что оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения", — говорится в сообщении.

Для оформления помощи онлайн необходимо:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;

2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись;

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты;

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь.

Также можно воспользоваться комплексной услугой "Малятко" на портале "Дия".

Для оформления помощи офлайн необходимо:

Подать в орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следующие документы:

заявление одного из родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

лицевой банковский счет для социальных выплат,

опекунам – решение суда об установлении опеки,

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Стоит отметить, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Размер помощи

В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Единоразово помощь выплачивается в сумме 10320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить помощь в виде 6600 гривен от международной организации Action Against Hunger.

Также мы сообщали о том, как получить 16 тысяч гривен помощи от Красного Креста.