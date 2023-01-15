Увеличат ли выплаты за рождение ребенка в 2023 году? Рассказываем, как ее начисляют во время войны
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Оформить выплаты можно несколькими способами
При рождении ребенка в Украине родители могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены несмотря на военное время.
На официальном сайте Министерства социальной политики рассказали, как получить кэш-помощь.
Как получить деньги при рождении ребенка
"Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Обратите внимание, что оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения", — говорится в сообщении.
Для оформления помощи онлайн необходимо:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;
2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись;
3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты;
4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь.
Также можно воспользоваться комплексной услугой "Малятко" на портале "Дия".
Для оформления помощи офлайн необходимо:
- Подать в орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следующие документы:
- заявление одного из родителей,
- свидетельство о рождении ребенка,
- лицевой банковский счет для социальных выплат,
- опекунам – решение суда об установлении опеки,
- документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).
Стоит отметить, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.
Размер помощи
В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Единоразово помощь выплачивается в сумме 10320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить помощь в виде 6600 гривен от международной организации Action Against Hunger.
Также мы сообщали о том, как получить 16 тысяч гривен помощи от Красного Креста.