Украинцам выплатят по 16 тысяч гривен: кто и как сможет получить деньги

Выплаты будут поделены на четыре месяца

Некоторые украинцы смогут получить материальную помощь на сумму 16 тысяч гривен от Красного Креста. Для этого будет необходимо подать заявление онлайн.

Соцвыплаты смогут получить ветераны, получившие инвалидность в результате войны, имеющие статус I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны. Данная информация была опубликована в постановлении Кабмина.

Украинцы, относящиеся к вышеуказанной категории, будут получать финансовую помощь в размере 4 тысяч гривен в течение четырех месяцев. В целом им будет выплачено 16 тысяч гривен.

Чтобы получить выплаты, необходимо будет подать заявку онлайн. Однако, как отмечается, проект еще находится на стадии технической доработки, а потому более подробная информация о сроках и месте подачи заявок будет объявлена позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы смогут получить денежную помощь от международной федерации Handicap. Размер выплат составит 6 600 гривен. На них сможет рассчитывать сразу 10 категорий граждан.