Українцям виплатять по 16 тисяч гривень: хто і як зможе отримати гроші

Виплати будуть поділені на чотири місяці

Деякі українці зможуть отримати фінансову допомогу на суму 16 тисяч гривень від Червоного Хреста. Для цього необхідно буде подати заяву онлайн.

Соціальні виплати зможуть отримати ветерани, які отримали інвалідність внаслідок війни, що мають статус І чи II групи інвалідності, а відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Ця інформація була опублікована в постанові Кабміну.

Українці, які належать до вищевказаної категорії, отримуватимуть фінансову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців. Загалом їм буде виплачено 16 тисяч гривень.

Щоб отримати виплати, потрібно буде подати заявку онлайн. Проте, як зазначається, проект ще перебуває на стадії технічного доопрацювання, а тому докладнішу інформацію про строки та місце подання заявок буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці матимуть змогу отримати грошову допомогу від міжнародної федерації Handicap. Розмір виплат становитиме 6 600 гривень. На них зможе розраховувати одразу 10 категорій громадян.