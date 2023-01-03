Українцям виплатять від 7 до 23 тисяч гривень: хто може отримати допомогу

Громадяни можуть отримати 7 000 або 18 000 або 23 000 гривень

Деякі українці можуть одержати соціальні виплати у розмірі від 7 до 23 тисяч гривень. Розраховувати на виплати можуть мешканці столиці, а також ВПО, які мешкають у Києві.

Йдеться про людей, які стали прийомними батьками, а також батьками-вихователями у дитячих будинках сімейного типу. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, розмір матеріальної допомоги становить від 7000 до 23 000 грн та залежить від кількості дітей, які виховуються прийомними батьками та батьками-вихователями.

"Це традиційні виплати, які здійснює місто для підтримки та популяризації сімейних форм виховання, адже діти мають виховуватись у сім’ях. Навіть попри війну та нестачу коштів, ми знаходимо можливість для додаткової підтримки таких форм виховання. Вказану допомогу також отримають і внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям та перебувають на обліку та фактично проживають у Києві", – зазначила Марина Хонда.

Хто та які виплати може отримати:

7 000 гривень — виплати передбачені для прийомних батьків, які виховують від 1 до 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— виплати передбачені для прийомних батьків, які виховують від 1 до 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 18 000 гривень — передбачені для батьків-вихователів, прийомних батьків, які виховують від 3 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— передбачені для батьків-вихователів, прийомних батьків, які виховують від 3 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 23 000 гривень — допомога передбачена для батьків-вихователів, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміниться розмір соціальних виплат на дітей в Україні у 2023 році.