Украинцам выплатят от 7 до 23 тысяч гривен: кто может получить помощь

Граждане могут получить 7 000 или 18 000 или 23 000 гривен

Некоторые украинцы могут получить социальные выплаты в размере от 7 до 23 тысяч гривен. Рассчитывать на выплаты могут жители столицы, а также ВПЛ, проживающие в Киеве.

Речь идет о людях, которые стали приемными родителями, а также родителями-воспитателями в детских домах семейного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, размер материальной помощи составляет от 7000 до 23 000 грн и зависит от количества детей, воспитываемых приемными родителями и родителями-воспитателями.

"Это традиционные выплаты, которые производит город для поддержки и популяризации семейных форм воспитания, ведь дети должны воспитываться в семьях. Даже несмотря на войну и нехватку средств, мы находим возможность для дополнительной поддержки таких форм воспитания. Указанную помощь также получат и внутренне перемещенные лица, которые отвечают критериям и состоят на учете и фактически проживают в Киеве", – отметила Марина Хонда.

Кто и какие выплаты может получить:

7 000 гривен — выплаты предусмотрены для приемных родителей, которые воспитывают от 1 до 2 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

— выплаты предусмотрены для приемных родителей, которые воспитывают от 1 до 2 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 18 000 гривен — предусмотрены для родителей-воспитателей, приемных родителей, воспитывающих от 3 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

— предусмотрены для родителей-воспитателей, приемных родителей, воспитывающих от 3 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 23 000 гривен — помощь предусмотрена для родителей-воспитателей, которые воспитывают 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменится размер социальных выплат на детей в Украине в 2023 году.