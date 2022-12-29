Украинцам выплатят по 100 тысяч гривен: кто может рассчитывать на выплаты
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Выплаты предусмотрены для определенной категории граждан
Некоторые украинцы получат денежные выплаты от государства в размере 100 тысяч гривен. На финансовую помощь могут рассчитывать более 600 граждан нашей страны.
Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, деньги будут выплачены 647 украинцам, которые были освобождены из плена или до сих пор находятся в нем. Произойти процесс денежных выплат может уже в ближайшее время.
"Минреинтеграции выплатит по 100 тысяч гривен еще 474 освобожденным из российского плена и 173 лицам, незаконно удерживаемым рф", – говорится в заявлении.
Отмечается, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате вооруженной агрессии против Украины приняла соответствующая комиссия при ведомстве. Она будет работать вместо предыдущей межведомственной комиссии при Министерстве.
Напомним, что некоторые категории украинцев могут получить помощь от государства в размере 2-3 тысяч гривен. Выдачей денежных средств занимаются работники Укрпочты.
Также "Телеграф" писал о том, что денежную помощь украинцам от ООН увеличили. Таким образом некоторые категории граждан могут получить выплаты в размере 13 200 гривен.