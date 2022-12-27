2-3 тысячи гривен на человека: кто из украинцев может получить помощь от государства

Деньги выдают прямо на вокзале

В Украине с началом полномасштабного российского вторжения многие граждане имеют право на получение помощи, как от государства, так и от международных организаций. Одним из видов поддержки является кэш-помощь переселенцам, которые эвакуируются с опасных регионов.

Как указывается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, граждане которые эвакуируются из опасных регионов поездами могут рассчитывать на социальные выплаты. По прибытии эвакуированные прямо на вокзале получают финансовую поддержку от государства.

Размер выплаты

Взрослые получают по две тысячи гривен на человека;

Три тысячи гривен положены для детей и лиц с инвалидностью.

Выдачей денежных средств занимаются работники Укрпочты на вокзалах 4 областей – Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой.

Как сообщили на горячей линии министерства, в настоящее время продолжается эвакуация жителей Донецкой области. Соответственно лица из данного региона при эвакуации поездом могут получить выплаты.

Отмечается, что за ноябрь 2022 года Минреинтеграции перечислило 19,3 млн гривен на выплаты украинцам.

"Эти средства рассчитаны на выплату кэш-помощи более чем 7 тысячам переселенцев", — говорится в сообщении.

По вопросам эвакуации из опасных регионов следует обращаться на круглосуточную горячую линию министерства по номеру: 15-48.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ООН возобновляют выплаты для украинцев. Кто и как может получить 2200 гривен от данной организации.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев может получить 2500 гривен помощи от Красного Креста.