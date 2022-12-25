Поддержка от государства: кто из украинцев может получить 6500 гривен помощи
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За помощь ВПЛ можно получить кэш-поддержку от государства
В Украине продолжается, развязанная россией, полномасштабная война. В связи с этим многие наши граждане имеют право на получение помощи, как от государства, так и различных международных организаций. Одним из вариантов такой является денежная помощь от государства за помощь вынужденно перемещенным лицам с домом или их трудоустройством.
Как сообщается в видеопроекте Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций, за помощь вынужденно перемещенным лицам с новым домом или трудоустройством их в свой бизнес, можно рассчитывать на помощь от государства в размере 6 500 на каждого трудоустроенного человека среди ВПЛ. Если же гражданин приютили у себя дома ВПЛ, то тогда он может рассчитывать на 900 грн за каждого человека ежемесячно
Как получить выплаты
- В первом случае для того, чтобы получить кэш-поддержку необходимо поддать заявление в Государственную службу занятости или в электронной форме через портал "Дия".
- Во втором необходимо зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток".
Отметим, что данная сумма не повлияет на субсидию, так как не будут считаться полученным доходом. Учреждения государственной, коммунальной и приватной собственности, также имеют право на компенсацию за приют ВПЛ.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев имеет право на получение 2500 гривен помощи от Красного Креста.
Также мы сообщали о том, как получить 2200 гривен новой помощи от ООН.