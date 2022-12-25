Поддержка от государства: кто из украинцев может получить 6500 гривен помощи

За помощь ВПЛ можно получить кэш-поддержку от государства

В Украине продолжается, развязанная россией, полномасштабная война. В связи с этим многие наши граждане имеют право на получение помощи, как от государства, так и различных международных организаций. Одним из вариантов такой является денежная помощь от государства за помощь вынужденно перемещенным лицам с домом или их трудоустройством.

Как сообщается в видеопроекте Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций, за помощь вынужденно перемещенным лицам с новым домом или трудоустройством их в свой бизнес, можно рассчитывать на помощь от государства в размере 6 500 на каждого трудоустроенного человека среди ВПЛ. Если же гражданин приютили у себя дома ВПЛ, то тогда он может рассчитывать на 900 грн за каждого человека ежемесячно

Как получить выплаты

В первом случае для того, чтобы получить кэш-поддержку необходимо поддать заявление в Государственную службу занятости или в электронной форме через портал "Дия".

Во втором необходимо зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток".

Отметим, что данная сумма не повлияет на субсидию, так как не будут считаться полученным доходом. Учреждения государственной, коммунальной и приватной собственности, также имеют право на компенсацию за приют ВПЛ.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев имеет право на получение 2500 гривен помощи от Красного Креста.

Также мы сообщали о том, как получить 2200 гривен новой помощи от ООН.