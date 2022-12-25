Підтримка від держави: хто з українців може отримати 6500 гривень допомоги

За допомогу ВПО можна отримати кеш-підтримку від держави

В Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією. У зв’язку з цим багато наших громадян мають право на отримання допомоги як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із варіантів є грошова допомога від держави за допомогу вимушено переміщеним особам з будинком або їх працевлаштуванням.

Як повідомляється у відеопроекті Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій, за допомогу вимушено переміщеним особам з новим будинком або працевлаштуванням їх у свій бізнес можна розраховувати на допомогу від держави у розмірі 6 500 на кожну працевлаштовану людину серед ВПО. Якщо ж громадянин прихистили вдома ВПО, то тоді він може розраховувати на 900 грн за кожну людину щомісяця.

Як отримати виплати

У першому випадку для того, щоб отримати кеш-підтримку, необхідно піддати заяву до Державної служби зайнятості або в електронній формі через портал "Дія".

У другому необхідно зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток".

Зазначимо, що ця сума не вплине на субсидію, оскільки не вважатимуться отриманим доходом. Установи державної, комунальної та приватної власності також мають право на компенсацію за притулок ВПО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців має право отримати 2500 гривень допомоги від Червоного Хреста.

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