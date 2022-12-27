2-3 тисячі гривень на людину: хто з українців може отримати допомогу від держави

Гроші видають просто на вокзалі

В Україні з початком повномасштабного російського вторгнення багато громадян мають право на отримання допомоги як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із видів підтримки є кеш-допомога переселенцям, які евакуюються з небезпечних регіонів.

Як зазначається на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, громадяни, які евакуюються з небезпечних регіонів, потягами можуть розраховувати на соціальні виплати. Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі одержують фінансову підтримку від держави.

Розмір виплати

Дорослі одержують по дві тисячі гривень на людину;

Три тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Видачею коштів займаються працівники Укрпошти на вокзалах 4 областей – Дніпропетровської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької.

Як повідомили на гарячій лінії міністерства, наразі триває евакуація мешканців Донецької області. Відповідно особи з цього регіону під час евакуації потягом можуть отримати виплати.

Зазначається, що за листопад 2022 року Мінреінтеграції перерахувало 19,3 млн. гривень на виплати українцям.

"Ці кошти розраховані на виплату кеш-допомоги більш ніж 7 тисячам переселенців", — йдеться у повідомленні.

З питань евакуації з небезпечних регіонів слід звертатися до цілодобової гарячої лінії міністерства за номером: 15-48.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ООН відновлюють виплати українцям. Хто і як може отримати 2200 гривень від цієї організації.

Також ми повідомляли, хто з українців може отримати 2500 гривень допомоги від Червоного Хреста.