2-3 тисячі гривень на людину: хто з українців може отримати допомогу від держави
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Гроші видають просто на вокзалі
В Україні з початком повномасштабного російського вторгнення багато громадян мають право на отримання допомоги як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із видів підтримки є кеш-допомога переселенцям, які евакуюються з небезпечних регіонів.
Як зазначається на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, громадяни, які евакуюються з небезпечних регіонів, потягами можуть розраховувати на соціальні виплати. Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі одержують фінансову підтримку від держави.
Розмір виплати
- Дорослі одержують по дві тисячі гривень на людину;
- Три тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Видачею коштів займаються працівники Укрпошти на вокзалах 4 областей – Дніпропетровської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької.
Як повідомили на гарячій лінії міністерства, наразі триває евакуація мешканців Донецької області. Відповідно особи з цього регіону під час евакуації потягом можуть отримати виплати.
Зазначається, що за листопад 2022 року Мінреінтеграції перерахувало 19,3 млн. гривень на виплати українцям.
"Ці кошти розраховані на виплату кеш-допомоги більш ніж 7 тисячам переселенців", — йдеться у повідомленні.
З питань евакуації з небезпечних регіонів слід звертатися до цілодобової гарячої лінії міністерства за номером: 15-48.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ООН відновлюють виплати українцям. Хто і як може отримати 2200 гривень від цієї організації.
Також ми повідомляли, хто з українців може отримати 2500 гривень допомоги від Червоного Хреста.