Українцям виплатять по 100 тисяч гривень: хто може розраховувати на виплати

Виплати передбачені для певної категорії громадян

Деякі українці отримають грошові виплати від держави у розмірі 100 тисяч гривень. На фінансову допомогу можуть розраховувати понад 600 громадян нашої країни.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, гроші буде виплачено 647 українцям, які були звільнені з полону або досі перебувають у ньому. Відбутися процес грошових виплат може вже найближчим часом.

"Мінреінтеграції виплатить по 100 тисяч гривень ще 474 звільненим з російського полону і 173 особам, які незаконно утримуються рф", — йдеться в заяві.

Зазначається, що рішення щодо встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України ухвалила відповідна комісія при відомстві. Вона працюватиме замість попередньої міжвідомчої комісії при Міністерстві.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть отримати допомогу від держави у розмірі 2-3 тисячі гривень. Видачею коштів займаються працівники Укрпошти.

Також Телеграф писав про те, що грошову допомогу українцям від ООН збільшили. Таким чином деякі категорії громадян можуть отримати виплати у розмірі 13 200 гривень.