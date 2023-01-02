Проверки продолжатся: части украинцев рассказали, как не лишиться выплат от государства

Минреинтеграции будет проверять места проживания переселенцев, чтобы те незаконно не получали выплаты

Переселенцы в Украине могут рассчитывать на автоматическое продление выплат в 2023 году. Однако есть один нюанс, при невыполнении которого ВПЛ могут потерять соцвыплаты.

В Минреинтеграции рассказали, что несмотря на автоматическое продление выплат, проверки места проживания продолжатся.

Внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) не должны подтверждать свое материальное состояние, ведь социальные выплаты им не зависят от получения прибыли и являются бессрочными.

Согласно законодательству, пособие на проживание ВПЛ — это отдельный вид пособия, который переселенцам назначается с месяца обращения и не имеет конечного срока. Поэтому в 2023 году помощь будут продолжать выплачивать.

Вместе с тем, Минреинтеграции продолжит проводить проверки ВПЛ и в случае несоблюдения требований, может лишить переселенцев социальной помощи. В Минсоцполитики подчеркнули, что украинцы, которые вернулись на постоянное место проживание, теряют статус переселенцев и прекращают претендовать на выплаты.

Однако многие украинцы пренебрегают требованиями и не снимаются с регистрации ВПЛ, а значит незаконно продолжают получать выплаты. В связи с этим в 2022 году были начаты проверки фактического места проживания переселенцев. Они продолжатся и в 2023 году.

Украинцам придет сообщение с просьбой явится в управлении соцзащиты по указанному фактическому месту проживания, чтобы подтвердить свое пребывание и статус переселенца. Если человек не является в течение десяти дней, выплаты прекращаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, части украинцев в 2023 году продлят выплаты автоматически. Некоторым гражданам не придется обращаться в органы соцзащиты для перерасчета выплат.