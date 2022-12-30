Украинцы получат помощь в размере 6600 гривен: кто может рассчитывать на выплаты

Подать заявку на получение помощи можно через платформу єДопомога

Некоторые украинцы смогут получить денежную помощь в размере 6 600 гривен на человека от Международной Федерации Handicap. На выплаты моет рассчитывать 10 категорий граждан.

Помощью украинцам в виде денежных выплат занимается организация, которая оказывает психологическую и реабилитационную помощь людям, пострадавшим в результате российской агрессии. Об этом пишет издание "Today".

Отмечается, что выплаты будут направлять украинцам в независимости от региона, в котором они проживают. Однако получить их смогут не все украинцы, а лишь соответствующие определенным категориям.

Кто может рассчитывать на помощь в размере 6 600 гривен:

семьи без трудоспособных мужчин;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которые есть люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями;

семьи пожилых людей и одинокие пожилые люди в возрасте старше 60 лет;

семьи с инвалидами I и II групп;

пожилые украинцы старше 65 лет с доходом менее 3000 грн;

многодетные семьи;

люди, которые пострадали от боевых действий;

взрослые люди с особыми потребностями, в частности с хроническими недугами и инвалидностью;

внутренне перемещенные лица без статуса ВПЛ.

Подать заявку на получение помощи можно через платформу єДопомога. После этого организации рассмотрит заявку и примет решение о выделении помощи или же об отказе. Стоит отметить, что приоритет предоставляется малообеспеченным семьям, одиноким родителям с детьми, пенсионерам, инвалидам, а также ВПЛ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы также могут получить денежную помощь от ООН увеличили. Для некоторых категорий граждан предусмотрены выплаты в размере 13 200 гривен.