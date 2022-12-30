Українці отримають допомогу у розмірі 6600 гривень: хто може розраховувати на виплати

Подати заявку на отримання допомоги можна через платформу єДопомога

Деякі українці зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень на особу від Міжнародної Федерації Handicap. На виплати може розраховувати 10 категорій громадян.

Допомогою українцям у вигляді грошових виплат займається організація, яка надає психологічну та реабілітаційну допомогу людям, що постраждали внаслідок російської агресії. Про це пише видання "Today".

Зазначається, що виплати надсилатимуть українцям незалежно від регіону, в якому вони проживають. Однак, отримати їх зможуть не всі українці, а лише відповідні певним категоріям.

Хто може розраховувати на допомогу у розмірі 6 600 гривень:

сім’ї без працездатних чоловіків;

сім’ї з вагітними та жінками, що годують;

сім’ї, в які є люди, що страждають на тяжкі хронічні захворювання;

сім’ї людей похилого віку та самотні люди похилого віку старше 60 років;

сім’ї з інвалідами І та II груп;

літні українці віком від 65 років з доходом менш як 3000 грн;

багатодітні сім’ї;

люди, які постраждали від бойових дій;

дорослі люди з особливими потребами, зокрема з хронічними недугами та інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи без статусу ВПО.

Подати заявку на отримання допомоги можна через платформу єДопомога. Після цього організації розгляне заявку та ухвалить рішення про виділення допомоги або про відмову. Варто зазначити, що пріоритет надається малозабезпеченим сім’ям, одиноким батькам із дітьми, пенсіонерам, інвалідам, а також ВПО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці також можуть отримати грошову допомогу від ООН збільшили. Для деяких категорій громадян передбачено виплати у розмірі 13 200 гривень.