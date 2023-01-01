Части украинцев не продлят соцвыплаты автоматически: о ком речь

Некоторым гражданам не придется обращаться в органы соцзащиты для перерасчета выплат

В началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане могут рассчитывать на социальные выплаты. О том, как будет проходить их перерасчет в новом 2023 году рассказывает "Телеграф".

Так, с 1 января продолжится автоматическое начисление социальной помощи нескольким категориям граждан, действие которой истекало во время военного положения.

для всех граждан, имеющих право на выплаты, но проживающих на временно оккупированных территориях или в регионах, где ведутся военные действия;

на детей, над которыми установлена опека;

детям, страдающим тяжелыми заболеваниями;

детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Исходя из вышесказанного данным гражданам нет необходимости обращаться в органы соцзащиты для перерасчета выплат.

Кроме того, внутренние переселенцы также будут получать пособия. Согласно заявлению Минреинтеграции, начисление пособия для ВПЛ будет продлено в 2023 году без дополнительного обращения граждан, поскольку переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние.

При этом с 1 января нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном состоянии. В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году в Украине изменится размер соцвыплат на детей.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев может получить 2500 гривен помощи от Красного Креста.