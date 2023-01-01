Частини українців не продовжать соцвиплати автоматично: про кого мова

Деяким громадянам не доведеться звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат

На початку повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на соціальні виплати. Про те, як проходитиме їхній перерахунок у новому 2023 році розповідає "Телеграф".

Так, з 1 січня продовжиться автоматичне нарахування соціальної допомоги декільком категоріям громадян, дія якої спливала під час воєнного стану.

для всіх громадян, які мають право на виплати, але проживають на тимчасово окупованих територіях або регіонах, де ведуться військові дії;

на дітей, над якими встановлено опіку;

дітям, які страждають на тяжкі захворювання;

дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Виходячи з вищесказаного, цим громадянам немає необхідності звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат.

Крім того, внутрішні переселенці також отримуватимуть допомогу. Згідно з заявою Мінреінтеграції, нарахування допомоги для ВПО буде продовжено у 2023 році без додаткового звернення громадян, оскільки переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан.

При цьому з 1 січня потрібно звертатись з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному стані. Зокрема це допомога малозабезпеченим сім’ям, самотнім матерям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році в Україні зміниться розмір соцвиплат на дітей.

Також ми повідомляли, хто з українців може отримати 2500 гривень допомоги від Червоного Хреста.