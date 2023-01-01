Частини українців не продовжать соцвиплати автоматично: про кого мова
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Деяким громадянам не доведеться звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат
На початку повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на соціальні виплати. Про те, як проходитиме їхній перерахунок у новому 2023 році розповідає "Телеграф".
Так, з 1 січня продовжиться автоматичне нарахування соціальної допомоги декільком категоріям громадян, дія якої спливала під час воєнного стану.
- для всіх громадян, які мають право на виплати, але проживають на тимчасово окупованих територіях або регіонах, де ведуться військові дії;
- на дітей, над якими встановлено опіку;
- дітям, які страждають на тяжкі захворювання;
- дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів;
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Виходячи з вищесказаного, цим громадянам немає необхідності звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат.
Крім того, внутрішні переселенці також отримуватимуть допомогу. Згідно з заявою Мінреінтеграції, нарахування допомоги для ВПО буде продовжено у 2023 році без додаткового звернення громадян, оскільки переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан.
При цьому з 1 січня потрібно звертатись з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному стані. Зокрема це допомога малозабезпеченим сім’ям, самотнім матерям.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році в Україні зміниться розмір соцвиплат на дітей.
Також ми повідомляли, хто з українців може отримати 2500 гривень допомоги від Червоного Хреста.