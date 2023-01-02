Перевірки продовжаться: частині українців розповіли, як не втратити виплати від держави

Мінреінтеграції перевірятиме місця проживання переселенців, щоб ті незаконно не отримували виплати

Переселенці в Україні можуть розраховувати на автоматичне продовження виплат 2023 року. Однак, є один нюанс, при невиконанні якого ВПО можуть втратити соцвиплати.

У Мінреінтеграції розповіли, що незважаючи на автоматичне продовження виплат, перевірки місця проживання продовжуватимуться.

Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) не повинні підтверджувати свій матеріальний стан, оскільки соціальні виплати для них не залежать від отримання прибутку та є безстроковими.

Відповідно до законодавства, допомога на проживання ВПО — це окремий вид допомоги, який переселенцям призначається з місяця звернення та не має кінцевого терміну. Тому у 2023 році допомогу продовжуватимуть виплачувати.

Водночас, Мінреінтеграції продовжить проводити перевірки ВПО і в разі недотримання вимог може позбавити переселенців соціальної допомоги. У Мінсоцполітики наголосили, що українці, які повернулися на постійне місце проживання, втрачають статус переселенців та припиняють претендувати на виплати.

Однак багато українців нехтують вимогами і не знімаються з реєстрації ВПО, а значить незаконно продовжують отримувати виплати. У зв’язку з цим у 2022 році були розпочаті перевірки фактичного місця проживання переселенців. Вони продовжаться і у 2023 році.

Українцям прийде повідомлення з проханням з’явиться в управлінні соцзахисту за вказаним фактичним місцем проживання, щоб підтвердити своє перебування та статус переселенця. Якщо людина не з’являється упродовж десяти днів, виплати припиняються.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що частині українців у 2023 році продовжать виплати автоматично. Деяким громадянам не доведеться звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат.