Чи збільшать виплати за народження дитини у 2023 році? Розповідаємо, як її нараховують під час війни

Оформити виплати можна кількома способами

За народження дитини в Україні батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Йдеться про грошові виплати, які будуть нараховані та виплачені незважаючи на воєнний час.

На офіційному сайті Міністерства соціальної політики розповіли, як отримати кеш-допомогу.

Як отримати гроші при народженні дитини

"Допомогу оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Зверніть увагу, що оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду дії карантину та ще одного місяця після його завершення ", — йдеться у повідомленні.

Для оформлення допомоги онлайн необхідно:

1. Зареєструватися або авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;

2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис;

3. Заповнена заява автоматично надсилається до органів соціального захисту;

4. Не пізніше наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу.

Також можна скористатися комплексною послугою "Малятко" на порталі "Дія".

Для оформлення допомоги офлайн необхідно:

Подати до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання такі документи:

заява одного з батьків,

свідоцтво про народження дитини,

особовий банківський рахунок для соціальних виплат,

опікунам – рішення суду про встановлення опіки,

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Слід зазначити, що термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Розмір допомоги

На даний час розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Одноразово допомога виплачується у сумі 10320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може отримати допомогу у вигляді 6600 гривень від міжнародної організації Action Against Hunger.

Також ми повідомляли, як отримати 16 тисяч гривень допомоги від Червоного Хреста.