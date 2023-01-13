Выплаты по 6600 для украинцев: как и кто может получить деньги

Подать заявку на получение помощи можно до 17 января

Некоторые украинцы могут получить помощь в виде денежных выплат от французской международной организации Action Against Hunger (ACF). Сумма помощи составляет 6 600 гривен.

Выплаты от организации могут получать вынужденные переселенцы, проживающие в Черновицкой области. При этом документы на получение денег можно подавать людям без официального статуса ВПЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

По его словам, граждане, которые подают заявку на получение помощи, не должны получать в то же время помощь от другой гуманитарной организации. Эти данные будут проверяться.

Размер помощи составляет 6 600 гривен. Её будут выплачивать по частям — по 2,2 тыс. на протяжении трех месяцев.

Что необходимо для получения помощи

Временно перемещенным лицам следует обратиться для регистрации в Департамент соцзащиты населения Черновицкой ОВА по адресу: город Черновцы, ул. Главная, 245. Прием заявок проводится с 10 по 17 января с 10:00 до 16:00.

Один из совершеннолетних представителей семьи должен иметь при себе оригиналы документов всех членов семьи, на которых будут оформлять помощь:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

справка ВПЛ (при наличии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Международной Федерации Handicap будут выплачивать некоторым категориям украинцев денежную помощь в размере 6 600 гривен.