Украинцы могут получить от 900 до 13 000 гривен: для кого предусмотрены выплаты

Получить деньги могут неравнодушные граждане в разных уголках Украины

Государство и международные организации продолжают выплачивать социальную помощь украинцам во время войны. Некоторые граждане имеют возможность получить выплаты в размере от 900 до 13 000 гривен, но для этого есть определенные условия.

Претендовать на получение соцпомощи могут граждане из разных регионов нашей страны, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, сообщает "Хвиля". Кроме того, получить выплаты могут и ФОПы, которые официально трудоустроили ВПЛ.

Для кого и какие выплаты предусмотрены

900 гривен — эту сумму получают за каждого переселенца те, кто бесплатно приютил их в своем доме. Деньги оформляются, как помощь на оплату коммуналки.

Получить выплаты могут украинцы, у которых нет задолженностей по оплате коммунальных услуг и те, не брал деньги за размещение ВПЛ. На назначение помощи не влияет то, какая часть дома или квартиры была сдана внутренне перемещенным лицам (комната или весь дом/квартира).

6500 гривен — выплаты предусмотрены для ФОПов, трудоустроивших у себя ВПЛ. Деньги начисляются в течение двух месяцев. Общая сумма составит 13 000 гривен.

Чтобы получить помощь от государства, необходимо, чтобы было выполнено главное требование — трудоустройство переселенцев, которые были зарегистрированы в Центре занятости. То есть, набирать сотрудников из числа беженцев необходимо конкретно через это учреждение.

Как получить помощь

Для граждан, которые приютили у себя ВПЛ, нужно зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток". Также необходимо подать заявку в органы местного самоуправления, но не позднее следующего дня с момента размещения у себя временно перемещенных лиц. В заявке нужно будет указать имя и отчество каждого из размещенных и добавить копии документов, удостоверяющих их лица.

Владельцам ФОПов для получения социальной помощи нужно подать заявку в Государственную службу занятости или же в электронной форме через портал "Дия".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине сократили размер выплат по безработице. Изменения также затронули и сроки выплат пособия. Теперь выплаты будут назначать на 90 дней.