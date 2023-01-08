Помощь малообеспеченным семьям: куда обращаться и какие документы надо иметь

Для назначения помощи понадобятся некоторые документы

В Украине части категорий населения с 1 января необходимо вновь обратиться к компетентным органам для продления социальных выплат.

Как говорится в материале "Апостроф", к таковым относятся и малоимущие семьи, которым придется обратиться в структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения исполнительных органов по месту проживания или центры предоставления административных услуг.

Право на подобную помощь имеют постоянно проживающие на территории Украины семьи, которые имеют совокупный среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, а назначают ее на шесть месяцев.

Для того чтобы начать получать эту помощь, необходимо взять с собой следующие документы:

заявление о назначении таких выплат;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справка о доходах, если в декларации указано, что лицо получает доходы, информации о которых нет в ГНС, ПФУ или других органах.

В случае наличия справки об участии лица в АТО или ООС, необходимо также взять и ее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории украинцев имеют право на получение субсидий и как их оформить.